🔥 Notre sélection de périphériques de stockage à petit prix

5 périphériques de stockage à petit prix

Les produits qui peuvent accueillir des fichiers sont légion sur les sites spécialisés dans la vente en ligne. Ainsi, il n'est pas toujours évident de choisir celui qui conviendra à nos besoins. Différents facteurs sont à prendre en compte comme la capacité (en Go) ou les performances. La décision est souvent prise par rapport au tarif de l'article en question et c'est bien normal ! Les prix peuvent rapidement grimper selon la marque du périphérique et ses caractéristiques techniques. Nous allons donc vous aider à y voir plus clair grâce à cette sélection.Nous nous sommes rendus sur plusieurs sites consacrés à l'e-commerce comme la Fnac , Rue du Commerce, Amazon et Cdiscount . Aussi, nous vous encourageons vivement à bien lire la fiche de chaque produit afin de tout savoir concernant les modalités de paiement et de livraison. Dans les paragraphes qui vont suivre, nous mettrons en avant une carte microSD, trois disques durs et une clé USB. Passons sans plus attendre à cette liste.Commençons avec la carte microSD U3 Samsung EVO Plus et son adaptateur SD à 16,97€ chez la Fnac. Elle offre 128 Go d'espace pour vos données et pourra venir s'insérer dans la plupart des smartphones. Sa vitesse de lecture atteint jusqu'à 100 Mo/s contre 90 Mo/s en écriture. Ce modèle peut également accueillir des vidéos et des photos en 4K UHD. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là car grâce à l'adaptateur fourni, vous pourrez l'utiliser directement sur votre PC. Une manière plus ergonomique de trier vos dossiers. C'est un vendeur partenaire de la Fnac qui se charge de la vente. La livraison à domicile est offerte.Poursuivons notre route avec le SSD Western Digital à 54,90€ au lieu de 74,90€ chez Rue du Commerce. Ce disque 2.5 pouces possède une capacité de stockage de 500 Go. Nous sommes en présence d'un modèle très performant puisqu'il peut atteindre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 560 Mo/s et 530 Mo/s. Vous aurez donc la possibilité de transférer des données très volumineuses en un claquement de doigts. Autre bon point, ce SSD consomme peu d'énergie et préservera votre batterie au passage. Les frais de port sont de 3,99€ et la garantie est tout de même valable pendant 3 ans.Place au disque dur externe Porsche Design Mobile Drive à 49,99€ chez Cdiscount. Rappelons que le site bordelais fête ses 21 ans et que de nombreuses promotions ont été mises en ligne pour l'occasion. Revenons à ce disque qui profite d'une mémoire de 1 To. En passant en USB 3.0, le débit de l'interface peut atteindre 5 Gbps contre 480 Mbps en USB 2.0. Le débit de transfert maximal peut monter jusqu'à 100 Mo/s. Cet exemplaire a été spécialement pensé pour les PC et les Mac. Aussi, le boîtier en aluminium d'une épaisseur de 3mm protège le disque dur face aux chocs. Vos données seront en sécurité même durant vos déplacements. Le paiement en quatre fois est accessible pour cette commande.Nous approchons de la fin avec le disque dur externe Seagate Expansion Portable à 99,99€ toujours chez Cdiscount. Il s'agit d'une très grosse promotion puisque ce modèle 2.5 pouces pourra conserver jusqu'à 4 To de données. Vous n'aurez aucune difficulté à l'utiliser puisque vous devrez seulement glisser un fichier pour le copier sur le disque. Aucun logiciel n'est demandé pour assurer le bon fonctionnement de ce produit qui sera tout de suite reconnu par Windows. Le transfert sera très rapide via l'interface USB 3.0. Bref, vous pourrez sauvegarder en toute sécurité des dizaines de milliers de photos et quelque 4000 heures de vidéo (d'après le fabricant). Une fois de plus, le paiement en quatre fois est d'actualité, tout comme une garantie de deux ans.Enfin, terminons avec cette clé USB Kingston DataTraveler 100 G3 à 17,83€ du côté d'Amazon. Pour un si petit prix, un espace de 128 Go sera à votre portée. Ce modèle USB 3.0 offre une vitesse de transfert des plus rapides. La clé est également très compacte pour que vous puissiez la transporter n'importe où. Il n'y a pas grand-chose à ajouter si ce n'est que plusieurs versions allant de 16 à 256 Go sont disponibles à l'achat. Faites votre choix. La garantie de ce produit est valable pendant cinq ans.Cette sélection est maintenant terminée. Nous espérons que les articles présents dans cette liste vous aideront au quotidien. À très vite pour de nouveaux bons plans sur Clubic.