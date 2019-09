🔥 20 ans Rue du Commerce : notre sélection des bonnes affaires high-tech

Notre sélection des bonnes affaires high-tech sur Rue du Commerce

Si l'entreprise française de commerce en ligne a été rachetée en 2016 par Carrefour, elle a toutefois été créée en 1999. Rue du Commerce fête donc ses 20 ans, et pour l'occasion, le site propose toutes sortes de promotions, notamment des bonnes affaires high-tech alléchantes !Et désormais, Rue du Commerce propose un Pack Reprise qui vous permet de récupérer, en bon d'achat, 80% du prix d'un produit high-tech acheté sur le site, pendant un an, pour lui offrir une seconde vie en reconditionné ! En attendant, voici donc notre sélection de produits des rayons informatique, téléphonie et son.Nous débutons cette sélection avec une souris filaire et ambidextre pour gamer : la RAZER Lancehead Tournament Ed RGB. Disponible à 49,90€ au lieu de 79,90€, elle dispose d'un capteur optique ultra rapide, parfait pour l'esport, doté de 16 000 DPI et d'un suivi à 450 pouces par secondes.Garantie trois ans, elle a été conçue pour durer et ses boutons mécaniques pourront supporter jusqu'à 50 millions de clics. Elle peut être couplée à la technologie Razer Synapse 3 qui permet de paramétrer des profils et les sauvegarder, pour correspondre aux différentes utilisations de la souris.Toujours rayon informatique côté gaming, Rue du Commerce propose la carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go à 279,90€ au lieu de 379,90€. Compatible VR (réalité virtuelle), elle prend également en charge l'affichage de la résolution 4K Ultra Haute Définition - lorsqu'elle est couplée à un écran compatible.Avec son architecture Turing 12 nm FinFET et sa mémoire GDDR6, ce GPU est destiné à soutenir les jeux vidéo les plus gourmands. Enfin, sa technologie NVIDIA G-SYNC assure la synchronisation avec votre écran pour vous offrir une image fluide et précise. A noter que le jeu Call of Duty : Modern Warfare est offert pour toute commande avant le 18 novembre.Pour les audiophiles et autres amateurs de musique, Rue du Commerce vous propose l'enceinte sans fil MARSHALL Stanmore BT 2 à 247,99€ au lieu de 309,99€. Polyvalente, elle s'adapte à toutes les pièces pour offrir un son clair, même à fort volume, envoyé depuis n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur compatible avec la technologie bluetooth 5.0.Robuste, son boitier en bois présente les caractéristiques habituelles des enceintes MARSHALL : un revêtement en vinyle texturé, une grille poivre et sel et bien sûr, le logo emblématique doré en son centre.Si vous cherchez un nouveau smartphone performant et endurant, le Huawei Mate 20 Pro 128 Go est à 499€ au lieu de 849€ sur Rue du Commerce. Son grand écran OLED, de 6,39 pouces à la définition de 3120 x 1440 pixels, couvre 90% de la face avant, tandis que son SoC Kirin 980, très performant, est couplé à 6 Go de mémoire vive.Sa batterie de 4200mAh en fait le smartphone le plus autonome qui soit passé entre les mains des testeurs de Clubic ! Il dispose de trois appareils dorsaux : un capteur principal de 40 MP, un très grand-angle de 20 MP et un téléobjectif de 8MP. Enfin, il propose un lecteur d'empreinte sous l'écran et est certifié IP68 contre l'immersion et la poussière.Le dernier objet de notre sélection est à nouveau à destination des gamers : il s'agit de l'ordinateur portable HP Omen 17-AN199NF à 1099,99€ au lieu de 1499,99€. Ce PC portable 17,3", à l'écran Full HD IPS 120 Hz antireflet et au clavier rétroéclairé, est équipé d'un processeur Intel Core i7-8750H 2,2GHz (4,1GHz Turbo).Il est couplé à 16 Go de mémoire vive DDR4-2666 (2 x 8 Go) pour vous offrir une vitesse et une puissance impressionnante. Sous le capot : un disque dur de 1 To et un SSD de 128 Go. Enfin, et parce que la puissance seule ne rime à rien, il est équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Go GDDR5 capable de gérer la 4K.L'événement des 20 ans de Rue du Commerce est l'occasion de faire de très bonnes affaires ! Nous vous laissons à vos achats, et n'hésitez pas à profiter de l'offre « Pack Reprise » si vous en avez la possibilité !