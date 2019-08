🔥 Disque dur interne Western digital WD Red 3 To à 99€ au lieu de 119€ chez Grosbill

Les caractéristiques du WD Red

D'une capacité de 3 To, le vous permet de stocker et de partager rapidement une quantité très importante de fichiers et de données dans votre NAS. Ce petit disque WD RED Western Digital de 3,5 pouces permet de monter des disques durs en RAID dans un serveur de stockage en réseau NAS de 1 à 8 baies. Le disque dur interne WD Red est équipé d'un micrologiciel WD NASWare qui permet une utilisation permanente tout en assurant les performances du disque et la sécurités de vos données. Il possède une interface SATA 3 à 6 Gb/s. Son taux de chauffe est peu élevé pour une machine de ce type, tandis que sa consommation d'énergie très raisonnable vous permettra d'éviter les factures d'électricité trop salées. Sa vitesse de rotation est de 5400 rpm et la taille de sa mémoire tampon atteint les 64 Mo. Le disque Red de chez Western Digital est compatible avec les systèmes NAS de Synology, D-Link, mais aussi Qnap et Netgear. Solide et fiable, son temps moyen entre les pannes atteint les 1000000 h. Il est garanti pendant 3 ans.