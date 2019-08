🔥 Bon plan Boulanger : ordinateur portable Acer Swift à 399€ au lieu de 699€

Le PC portable Acer Swift en promo chez Boulanger

Un PC à emmener partout

C'est donc 42 % de réduction que fait Boulanger sur cet Acer Swift SF314-56-36L1, soit 300 € d'économie sur l'achat de ce PC. Comme toujours il est garanti 2 ans chez Boulanger et peut-être payé en trois ou quatre fois.Finis les jeux de mots, passons au vif du sujet. Le Acer Swift SF314-56-36L1 est un ordinateur portable qui a tout pour plaire. Equipé de Windows 10 64 Bits, son poids de 2,1 kg en fait le compagnon idéal des travailleurs qui ont toujours besoin de l'avoir avec eux, tout comme son autonomie pouvant aller jusqu'à 12 h avec sa batterie 3220 mAh.Son écran Full HD 14 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 pixels est petit mais pratique et vous permettra de le déplacer partout, tout comme sa taille de 6.5 x 49.8 x 31 cm. Il est équipé d'un processeur Intel Core i3 de 8e génération, cadencé à 2,1 Ghz ainsi que d'une mémoire vive de 8 Go et d'un SSD 256 Go.Enfin, Acer a décidé de l'équiper du chipset intégré Intel HD Graphics 620 ainsi que de divers ports : USB 3.0 (type C), USB 3.1, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 (type C) mais aussi d'une sortie audio, d'une sortie casque et d'une entrée micro.