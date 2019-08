🔥 Bon plan Amazon : écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 à 208,88€ au lieu de 250€

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 en précommande sur Amazon (et en promotion !)

Jusqu'à 24 heures d'autonomie

Annoncés pour le, lessont disponibles en précommande sur le site. La plateforme propose le produit en deux coloris : noir et argent. C'est le modèle noir qui est le plus intéressant. En effet, alors que la version Silver est à 250€, les Sony WF-1000XM3 en noir sont proposés en promotion à 208,88€, soit une remise immédiate de plus 40€.Pour information, Amazon indique à ses clients qu'il existe une offre "satisfait ou remboursé" sur l'achat de ces écouteurs sans fil. Si vous n'êtes pas satisfait du produit audio Sony que vous avez acheté avant le 31 octobre 2019 inclus, Sony vous rembourse votre produit. Tous les détails sont à consulter ici Les écouteurs sans fil True Wireless WF-1000XM3 ont été conçus pour profiter au maximum de votre musique grâce à la réduction de bruit, à ses fonctions Bluetooth et NFC ainsi qu'à son autonomie de batterie.Ils offrent une réduction de bruit active avec l'aide du processeur HD QN1e et de la fonction Quick Attention. Cela permet de réduire le son de votre musique tout en amplifiant les sons environnements, en apposant simplement votre doigt sur la surface tactile de l'oreillette.Les WF-1000XM3 disposent d'une autonomie de 6 heures en écoute continue avec réduction de bruit et Bluetooth activée. Son boîtier de rechargement permet de disposer de 18 heures d'autonomie supplémentaire avec la réduction de bruit et le Bluetooth activé. La fonction charge rapide permet de disposer de 90 minutes d'autonomie pour seulement 10 minutes de rechargement.Enfin, la paire d'écouteurs est livrée avec un boîtier de rechargement et de transport, 3 embouts en silicone de différentes tailles, 3 embouts en mousse et 1 câble USB.