🔥 Bon plan Amazon : Fire TV Stick à 29,99€ au lieu de 39,99€

Petit et pratique

À lire aussi : Box Android Tv, notre comparatif

Le bâton du divertissement

C'est bien évidemment Amazon qui commercialise cet article. La livraison est gratuite en France métropolitaine et pour recevoir votre commande plus rapidement, n'hésitez pas à activer votre essai de 30 jours gratuits à Amazon Prime . Si vous n'y avez pas accès, un abonnement coûte seulement 49€ par an. De nombreux avantages seront alors à votre disposition comme la livraison en 1 jour ouvré et l'accès en illimité à Prime Video. De plus, bénéficier d'un tel abonnement vous permettra d'accéder à plus de contenu sur leAinsi, cevient se placer directement sur le port HDMI de votre téléviseur. Vous pourrez alors profiter de plus de 4000 applications à télécharger comme Netflix, Prime Video et même YouTube qui fait enfin son grand retour sur cet appareil. Des jeux comme Pac-Man 256 et Crossy Road pourront aussi vous divertir sur grand écran. Vous pourrez apprécier tout cela dans une résolution maximale en 1080p / 60 Hz. La 4K n'est prise en charge que par le modèle supérieur. Vous voilà prévenu.Pour contrôler le, une télécommande est comprise dans le pack que vous recevrez chez vous. Elle communique avec le boîtier en passant par le Bluetooth. L'utilisation se fera donc très simplement. La fluidité est elle aussi exemplaire et un espace de stockage de 8 Go est mis à votre disposition pour stocker des applications. Vous pourrez donc profiter des meilleures séries d'Amazon Prime dans un confort optimal. Ajoutez également à cela que l'appareil est très discret puisqu'il vient se cacher derrière le téléviseur.Leest un objet indispensable pour un utilisateur ne possédant pas une Smart TV. Il s'adapte à n'importe quel écran muni d'un port HDMI et donne ensuite accès à une flopée de films, d'applications et de jeux. Les abonnés Amazon Prime y trouveront largement leur compte puisque le service de SVOD de la multinationale renferme des centaines d'heures de fictions et autres programmes.