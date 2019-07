🔥 Bon plan BforBank : 120€ offerts pour les nouveaux clients

BforBank : 120€ offerts en guise de bienvenue

Une prime de 80€ pour toute première ouverture d'un compte bancaire

pour toute première ouverture d'un compte bancaire Une seconde prime de 40€ pour l'ouverture d'un premier livret épargne en simultané

Les services en ligne BforBank

Les cartes bancaires BforBank

Visa Classic : carte à débit immédiat gratuite si au moins 3 paiements par trimestre (sinon 6€ par trimestre). Plafond de retrait 400€ /7j. Plafond de paiement 1 200€ / 30j.

Visa Premier : carte à débit immédiat ou différé gratuite si au moins 3 paiements par trimestre (sinon 9€ par trimestre). Plafond de retrait 700€ / 7j. Plafond de paiement 2 000€ / 30j.

Visa Infinite : carte à débit différé à 200€/an. Plafond de retrait 1000€ / 7j. Plafond de paiement 3000€ / 30j.

Les comptes bancaires BforBank

Livret A : taux d'intérêt de 0,75% brut. Plafond à 22 950€. Epargne disponible.

Livret de Développement Durable : taux d'intérêt de 0,75% brut. Plafond à 12 000€. Epargne disponible

Livret d'Epargne BforBank : taux d'intérêt de 2% bruts pendant 2 mois puis 0,20% brut. Plafond de 4 000 000€. Epargne disponible

Afin de vous souhaiter la bienvenue, BforBank vous offrepour toute première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret épargne en simultané. Voici comment procéder pour profiter de cette offre limitée.Les banques en ligne ne sont pas les dernières pour proposer des offres alléchantes pour attirer de nouveaux clients. BforBank n'échappe pas à la règle et frappe une nouvelle fois fort avec son offre de bienvenue.Ainsi, jusqu'au, BforBank vous propose :Pour recevoir la prime de 80€, vous devrez bien penser à activer votre nouvelle carte bancaire dans le mois suivant l'ouverture du compte. Cette prime vous sera versée sur le nouveau compte bancaire dans les 15 jours après l'activation de votre carte.En ce qui concerne la seconde prime de 40€, elle vous sera versée par la banque sur le livret épargne dans le mois suivant le versement de la prime Compte Bancaire.Retrouvez sur cette page toutes les informations relatives à cette offre de bienvenue.Depuis quelques années déjà, les banques en ligne ont envahi le marché et sont de plus en plus plébiscités, et pour cause, elles ont de vrais atouts à faire valoir !A ce jour, BforBank propose à ses clients trois cartes différentes, chacune avec leurs propres caractéristiques.Côté compte bancaire, la banque en ligne propose là aussi trois types de comptes différents :Notez que BforBank ne factureEnfin, pour en finir avec les services proposés par BforBank, une application mobile vous permettra de gérer au mieux vos plafonds de retrait et de paiement et d'accéder à une assistance en ligne 24/7. Un classique pour une banque en ligne, mais l'application à le mérite d'être bien conçue.Désormais, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur BforBank. Si vous êtes convaincus, c'est le moment d'opter pour la banque en ligne. Et si vous hésitez encore, nous vous invitons à lire notre comparatif des meilleures banques en ligne ci-dessous.