⚡️ Bon plan Xbox : Forza Motorsport 7 Standard à 19,40€ au lieu de 49,90€

Passez la septième !

Une simulation classée X

Jeux vidéo



Le nec plus ultra de la simulation de course automobile arrive sur la grille de départ des grosses promotions du moment.est bien évidemment une exclusivité console Xbox One et ce jeu ravira tous les fans de jeux de bagnoles. Avec ses quelques 700 véhicules disponibles et ses nombreux tracés inspirés de la réalité, ce septième épisode développé par Turn 10 Studios n'a pas encore été dépassé presque deux ans après sa sortie initiale.En plus d'offrir un contenu gargantuesque,est aussi ravissement pour les yeux. Arrivé en même temps que la fameuse Xbox One X, le jeu utilise pleinement les capacité de la machine. Il peut ainsi être apprécié en 4K / HDR, avec des graphismes bien plus détaillés et un framerate amélioré. Bien entendu, le rendu est également très propre sur Xbox One S. Pour terminer, sachez que même s'il s'agit d'une simulation exigeante, la prise en main est immédiate et la difficulté peut s'adapter à vos compétences.Comptez 2,79€ de frais de port pour recevoir votre commande à domicile en France métropolitaine.