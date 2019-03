🔥 Bon Plan : Samsung Galaxy S10e 5.8" 128 Go à 579€ au lieu de 759€

La galaxie à prix réduit

Petit mais costaud

Après Rakuten il y a quelques jours, c'est donc au tour d'eBay de mettre en avant levia une promotion. La livraison vous sera généreusement offerte même s'il faudra compter entre une dizaine de jours et trois semaines pour recevoir votre commande. Vous pourrez être remboursé sous 14 jours si vous n'êtes pas satisfait de votre achat.À présent, refaisons un petit tour rapide du propriétaire. Lepossède un écran Amoled de 5.8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Exynos 9 series 9820 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage. La batterie 3100 mAh mettra à votre disposition environ une journée entière d'autonomie pour une utilisation normale du mobile.Enfin, concernant la photo à présent, le smartphone est équipé d'un capteur dorsal de 12 mégapixels et d'un autre à l'avant affichant 10 mégapixels. Vous aurez ainsi la possibilité de capturer des vidéos en 4K. Pour terminer, précisons qu'il est étanche face aux immersions prolongées.