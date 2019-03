🔥 Bon Plan : Samsung Galaxy S10e Dual SIM 128 Go Noir à 632€ au lieu de 759€

Entrez tranquillement dans la galaxie

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Lepossède un écran 5,8 pouces avec une définition atteignant 2280 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Exynos 9820 à 2,7 GHz ainsi que 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. La batterie 3100 mAh embarquée offre une autonomie d'environ une journée pour une utilisation simple du smartphone. Il est compatible avec la charge rapide 15 W et peut donc être totalement rechargé en 1h30.Pour ce qui est de la photo maintenant, leest équipé de deux capteurs 12 mégapixels + 16 mégapixels au dos du mobile et un autre de 10 mégapixels pour réaliser vos selfies. Vous pourrez ainsi capturer les vidéos en 4K. Au rayon des différentes fonctionnalités de ce modèle, vous profiterez d'un capteur d'empreintes digitales ou encore de la reconnaissance faciale. Pour terminer, précisons que la qualité audio est excellente et qu'une prise jack 3.5 mm est de la partie (ce qui est de plus en plus rare).vous propose de payer en quatre fois, soit 158€ par mensualité. Vous pouvez aussi opter pour le paiement en cinq, dix ou vingt fois. La garantie est valable pendant 24 mois et la livraison se fera sous 6 à 12 jours.