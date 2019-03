🔥 Vente Privée Free : la Freebox Révolution + TV by Canal à 9,99€/mois

Une vente privée à prix cassé

Une offre exhaustive en TV et VOD

Ce bon plan Internet déniché par nos experts en bonnes affaires a été repéré sur le site Vente-privée.com dès la semaine dernière et la bonne nouvelle c'est qu'elle est reconduite pour les derniers retardataires.. Vous disposerez d'un accès Internet ultra rapide en fibre optique (si vous êtes éligible à la fibre sinon en ADSL2+, VDSL2) jusqu'à jusqu'à 1Gbit/s en débit descendant et 400 Mbit/s en débit montant. Les appels et SMS seront aussi disponibles en illimité vers les mobiles en France métropolitaine & DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations.est sous réserve d'éligibilité en zone dégroupée, au service TV et nécessite bien entendu une ligne téléphonique. A noter que seuls les non abonnés à une offre Internet Fixe de Free dans les 30 jours précédant la souscription pourront en bénéficier.Il suffira pour cela d'envoyer un email une fois votre Freebox activée avec la facture de votre ancien opérateur et ses frais de résiliation.Rappelons à nos lecteurs que la formule TV by CANAL Panorama vous permettra d'accéder à. Que vous soyez fan de football, de cinéma ou si vos enfants veulent visionner des programmes Jeunesse, il y en aura pour tous les goûts avec cette myriade de programmes disponibles.A noter enfin que la Freebox Revolution disposedirectement depuis votre TV ainsiqui vous permettra de transformer votre Freebox en serveur domestique pour partager vos contenus et fichiers avec toute la famille.