🔥 Free mobile : le forfait 60 Go pour 8,99€ toujours disponible !

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Une fois n'est pas coutume, débutons par les caractéristiques précises de cette offre. Comme dans pratiquement tous les abonnements de nos jours, vous pourrez tranquillement. Mayotte n'est hélas pas concernée. Lesvers les zones citées précédemment.La grosse nouveauté de cette offre, c'est qu'elle met à votre disposition non pas 50 Go mais bien. Nous n'allons pas nous plaindre de ces 10 Go supplémentaires offerts par! Vous pouvez bien évidemment vous servir d'internet en 4G+ sur le territoire français. Pour ce qui est de l'étranger, et plus précisémentpour naviguer sur le web même loin de chez vous.Au niveau des options maintenant, vous aurez accès au strict minimum mais vous pourrez par exempleen France dès que vous en aurez envie. Un bon moyen pour être connecté à internet (presque) n'importe où. Vous aurez également la possibilité de souscrire à des options (en cas de départ à l'étranger par exemple) directement depuis votre espace en ligne.Enfin, terminons en évoquant les conditions habituelles.. Au bout d'un an, le forfait passera de 8,99€ à 19,99€ par mois. Cependant, vous pourrez partir dès que l'augmentation prendra effet puisque cet abonnement est sans engagement. Pour conclure, sachez que vous devrez débourser 10 petits euros au moment de votre commande afin de recevoir votre nouvelle carte SIM.