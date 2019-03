🔥 Vente privée : un forfait Free mobile à 8,99€ par mois à vie !

Free pour la vie !

Les appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine et DOM

Les SMS illimités en France métropolitaine et DOM

Les MMS illimités en France métropolitaine

Un accès Free WiFi illimité en France métropolitaine

Les appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d'Europe, des DOM et de France métropolitaine

Comment bénéficier de l'offre ?

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Si Free mobile nous a habitué depuis toujours à casser les prix, l'opérateur frappe fort une nouvelle fois avec cette seconde vente privée de la semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la formule est plutôt efficace. Pas de chichis, allons directement à l'essentiel !Pour seulement 8,99€ par mois, le forfait(anciennement Vente-Privée) vous propose :Les consommateurs de data ne sont pas en reste avec un accès internet de 40 Go en 4G+ en France métropolitaine (le débit sera réduit au-delà) et de 4 Go depuis l'Europe et les DOM.Jusqu'ici rien de bien nouveau ? Détrompez-vous ! Ce forfait Free Veepee est, contrairement à l'offre classique Free mobile dont le tarif passe de 8,99€ par mois à 19,99€ après le douzième mois d'abonnement. Et ça, c'est une vraie révolution !Cerise sur le gâteau, Free assure la portabilité de votre ancien numéro de téléphone et vous donne également accès à un large catalogue de livres numériques via l'optionSi ce forfait vous tente, ne perdez pas de temps, l'offre est valable seulement duPour pouvoir profiter de ce nouveau forfait, vous devez bien entendu devenir. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire directement sur le site vente-privee.com Rendez-vous ensuite sur l'offre Free Mobile et cliquez sur. Plus que quelques informations personnelles à remplir et le tour est joué !Attention tout de même, les membres Veepee ayant déjà bénéficié d'une offre promotionnelle mobile Free Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne dans les 30 jours précédents la souscription à l'offre promotionnelle ne pourront pas bénéficier de ce forfait.