🔥 Bon plan : Disque dur externe Seagate 2TB à 49,99€ au lieu de 84,99€

Plus de jeux !

Un maître mot : ergonomie

Comme vous l'aurez sans doute compris, ce modèle affiche une capacité de 2 To afin d'accueillir toutes les données que vous voulez. Il peut stocker des photos, des vidéos ou encore des jeux vidéo. Par ailleurs, sachez aussi que vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel cas de figure. En effet, cet exemplaire signéest compatible surou même. Vous aurez ainsi la possibilité de libérer de l'espace sur vos consoles afin de télécharger toujours plus de jeux. Sachant que la plupart des titres atteignent facilement les 50 Go de nos jours, vous apprécierez ce confort.Pour le reste, soulignons le fait que ce disque dur s'auto-alimente par le port USB et qu'il est très facile à utiliser. Il vous suffira de glisser un fichier dessus grâce à un simplement mouvement de votre souris pour le copier. Il est également équipé avec le transfert rapide USB 3.0 et il est rétrocompatible USB 2.0. Bref, un excellent modèle qui ne vous lâchera pas !Si cela devait arriver, alors vous pourrez faire marcher la garantie qui est valable pour une durée de 2 ans. De son côté,propose la livraison gratuite en France métropolitaine.