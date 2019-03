🔥 Bon Plan : 170€ offerts pour toute nouvelle ouverture d'un compte courant chez Monabanq

Monabanq vous souhaite la bienvenue avec 170€

Un compte courant pour 2€ par mois

C'est simple : on a rarement vu offre de bienvenue plus généreuse chez Clubic ! Dans les faits, Monabanq vous créditera automatiquement de 120€ de bienvenue une fois votre compte courant ouvert, puis vous fera parvenir une carte cadeau Amazon d'une valeur de 50€ en supplément.Pour en profiter, rien de plus simple : rendez-vous sur la page de l'offre et entamez la procédure d'ouverture de compteL'ouverture d'un compte chez Monabanq ne vous coûtera que 2€. Un premier versement de 150€ vous sera demandé pour valider votre inscription, mais vous n'avez ensuite aucune obligation de domicilier vos revenus dans votre nouvelle banque en ligne !Si la plupart des autres banques en ligne ont fait le choix de la gratuité (souvent compensée quelque part...), Monabanq opte pour une approche payante mais transparente. Votre compte courant vous coûtera 2€ par mois avec une carte Visa Classic. Point.Vous l'aurez compris : cela vous permet de vous passer de tout justificatif de revenus pour profiter de l'offre Monabanq. Et cela vaut également pour la carte Visa Premier (+3€ / mois) et ses plafonds et assurances nettement plus intéressants !Une approche à mettre sur le compte de la philosophie de Monabanq en matière de gestion financière. "", prône le slogan de la banque en ligne, et pour cause :. La réputation de son service client n'est d'ailleurs plus à refaire : Monabanq a reçu le Prix du Service Client de l'année 2019, rien que ça.Monabanq offre également tout l'attirail financier que l'on est en droit d'attendre d'une banque en ligne en 2019 : livrets, placements, crédits ... tout y est, et plus encore ! Qu'attendez-vous pour passer à la banque en ligne ?