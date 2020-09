French Days : 5 bons plans high-tech immanquables chez Electro Dépôt

Elle dispose de 32 Go de mémoire interne et pourra recevoir une carte mémoire jusqu’à 512 Go via le port micro-SD. Elle est équipée d’un capteur photo avant de 5 Mpixels ainsi que d’un 8 Mpixels à l’arrière. Sa batterie de 6100 mAh lui offre une bonne autonomie. Elle pourra se connecter en WiFi et Bluetooth.