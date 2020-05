French Days Apple : nouvelle baisse de prix sur l'iPhone 11

Nous sommes chez Amazon pour ces réductions. En effet, nous avons sélectionné deux versions différentes de l'excellent iPhone 11. Si le choix vous appartient, sachez que la livraison sera à chaque fois gratuite si vous résidez en France métropolitaine. La garantie est également valable pendant deux ans sur ce produit.

Pour les besoins de ce bon plan, nous avons donc sélectionné deux modèles d'iPhone 11. Le premier arbore une belle robe rouge et 64 Go contre 768,55€. Enfin, le second possède 128 Go d'espace libre et dispose d'un coloris noir pour 816,05€.

À présent, évoquons quelques caractéristiques de l'iPhone 11 comme son écran Liquid Retina de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Un processeur Apple A13 Bionic est de la partie, épaulé par 4 Go de RAM. Une telle configuration vous permettra de jouer à toutes les dernières nouveautés téléchargeables sur l'App Store. La navigation sur l'interface et entre les applications sera également très agréable.