Le Google Pixel 4 à prix choc avec ce nouveau code promo

Belle affaire pour ceux qui cherchent le Pixel 4 ! En ce moment, le smartphone de chez Google bénéficie d'une réduction non négligeable pendant une durée limitée. Suivez le guide.

Jusqu'au mercredi 10 juin 2020, la plateforme Acheter sur Google (via le vendeur Boulanger) permet à ses membres de se procurer le Google Pixel 4 au tarif exact de 479,05 euros. Pour obtenir le tarif indiqué, il faudra ajouter ou saisir le code WELCOMEJUIN. En tout et pour tout, vous faites une économie réalisée de près de 290 euros puisque le prix de vente conseillé du smartphone est de 769 euros.

Dévoilé en même temps que son grand frère, le Google Pixel 4 est notamment équipé d'un écran AMOLED borderless de 5,7 pouces (résolution 2160 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octocoeur, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go, d'une batterie de 2800 mAh et du système d'exploitation mobile Android 10.

Pour la photo, on retrouve une caméra arrière de 12 + 16 MégaPixels et une caméra frontale de 8 MégaPixels.