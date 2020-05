French Days : super promotion sur le Google Pixel 4 à 494,10€

Grand frère du Pixel 4 XL, le Google Pixel 4 est notamment doté d'une caméra arrière de 12 + 16 MP et d'une caméra avant de 8 MP.



Le téléphone est doté d'un écran AMOLED bord à bord de 5,7 pouces (résolution 2160 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octocoeur, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et d'une batterie de 2800 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10.