Simple et efficace, la nouvelle offre Pure Fibre de B&You est disponible, dès à présent, pour vous permettre de profiter de débits gargantuesques à un tarif particulièrement abordable. Première box Wi-Fi 7 tri-bandes à avoir été certifiée comme telle par la Wi-Fi Alliance en France, elle vous est, en plus, proposée dans une offre centrée sur l'essentiel, à savoir, Internet.
Ainsi, B&You ne se contente pas d'innover sur le plan technique avec cette box Pure Fibre compatible avec le Wi-Fi 7. Grâce à son offre d'abonnement, vous pouvez bénéficier d'une souscription centrée sur l'offre Fibre.
Cela, selon votre volonté, sans ajouter de boitier TV, ou encore de téléphone fixe, avec une offre sans engagement. Mais aussi, la possibilité de conserver le petit prix proposé pendant vos 12 premiers mois, au delà de la première année d'abonnement.
Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur la B&You Pure Fibre, mais aussi sur les modalités de souscription.
Pourquoi choisir l'offre B&You Pure Fibre ?
- Jusqu'à 8Gb/s en téléchargement
- Offre sans engagement
- Tarif inchangé au-delà de la première année
Le Wi-Fi 7 tri-bandes certifié débarque dans votre foyer
La 8K à des débits inédits
Sur le plan technique, le Wi-Fi 7 ne vous dit (peut-être) pas encore grand chose. Concrètement, il s'agit du nom donné par la Wi-Fi Alliance au standard 802.11be en Ultra Haut Débit. Ce standard succède donc aux Wi-Fi 6, puis Wi-Fi 6E, lancés respectivement en 2019 et 2021.
Historiquement équipé de deux bandes de 2,4GHz et 5GHz, le Wi-Fi 6, puis 6E, permettait déjà d'obtenir des résultats convenables pour les besoins du quotidien. Néanmoins, avec des jeux toujours plus gourmands ou encore une démocratisation de l'accès aux services de streaming proposant, parfois, des programmes en qualité 8K, la décongestion du réseau constitue un enjeu majeur.
Le Wi-Fi 7, tri-bandes, ajoute donc à ce standard une troisième bande de 6GHz, en plus de conserver les deux bandes initiales de 2,4GHz et 5GHz, pour répondre aux besoins élevés de nos foyers.
En somme, le Wi-Fi 7 tri-bandes apporte trois innovations majeures. La première concerne les débits cumulés théoriques pouvant être supportés, avec, jusqu'à 46Gb/s pour le Wi-Fi. Cela, contre 9,6Gb/s pour le Wi-Fi 6, et 6,9Gb/s pour le Wi-Fi 5. On assiste donc à une multiplication par 6 des possibles avec la technologie Wi-Fi 7, par rapport au standard du Wi-Fi 5.
La latence, c'est à dire le temps de réponse, est divisé par 100 entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7.
Enfin, la capacité réseau du Wi-Fi 7, par rapport au Wi-Fi 6, est 5 fois plus importante. Avec sa bande de 6GHz, le canal de fréquence unique de 320MHz permet tout bonnement de doubler la capacité précédente de la bande passante incluse.
Moins de latence, plus d'appareils connectés simultanément
L'offre Pure Fibre de B&You vous permet, sous réserve de disposer d'une installation éligible, de compter sur des débits pouvant atteindre 8Gb/s en téléchargement. Autant dire que pour toutes vos activités, qu'il s'agisse d'une usage personnel comme professionnel, la vitesse de croisière est une vraie révolution.
Par exemple, si vous aimez télécharger du contenu volumineux, le temps d'attente en devient considérablement réduit. Cela vous permet, à la veille de votre départ en vacances, de télécharger rapidement vos films préférés depuis votre plateforme de streaming, en quelques minutes seulement. Puis, ensuite, de les visionner hors-connexion depuis votre emplacement de camping.
Sur le plan professionnel, avec également 1 Gb/s en vitesse d'envoi, les échanges de fichiers sont grandement facilités. Oubliez ainsi les longues heures d'attente pour importer un fichier sur le cloud de votre entreprise depuis votre connexion domestique. L'offre B&You Pure Fibre optimise grandement votre temps de travail sur cet aspect.
Vous avez de nombreuses personnes habitant votre foyer avec des usages variés ? Que ce soit pour visionner votre série du moment en 4K, ou encore pour votre ado adepte de jeux en ligne particulièrement exigeants, le doublement de la bande passante permis par le standard Wi-Fi 7 évite le risque d'encombrement. Rappelons également le temps de latence divisé par 100, par rapport au Wi-Fi 6, pour lui offrir les meilleurs temps de réponse et accroitre d'autant plus, ses chances de succès.
Tout le monde y trouve son compte, et, selon la taille de votre lieu de vie, notamment s'il excède 80m², B&You vous permet de tester l'usage d'un répétiteur Wi-Fi 7 sans frais pendant un mois, puis 3€/mois, sans engagement, au besoin.
Etudiant, jeune actif ? Cette offre est aussi faite pour vous !
Que ce soit pour travailler en groupe, par exemple, pour une présentation à préparer, bénéficier d'une journée de télétravail depuis votre domicile, ou encore vous détendre avec un épisode de votre programme du moment, l'offre B&You Pure Fibre répond pleinement à votre besoin en tant qu'étudiant comme jeune actif.
Dans le paragraphe suivant, vous apprécierez le service clef en main, concernant l'installation de la fibre, mais aussi la réception de votre Bbox, associé à un tarif léger comme une plume, y compris au-delà de la première année d'abonnement.
- Bouygues Telecom
- Fibre
Une offre sans superflu pour un super flux : la Bbox Wi-Fi 7
Plus d'obligation de box TV ou encore, de téléphonie fixe !
B&You annonce se baser sur un sondage réalisé par l'Institut BVA et réalisé en octobre 2023 pour expliquer sa démarche concernant cette nouvelle offre Pure Fibre. Le premier point concerne le recours au décodeur TV fourni quasi systématiquement dans les offres proposées par le fournisseur d'accès à Internet. Seulement 22% des personnes sondées, soit moins d'un quart, annoncent l'utiliser.
Plus encore, la perte de terrain du téléphone fixe, également inclus de facto lors d'une souscription Box, est caractérisée dans ce sondage. Moins de 16% des personnes interrogées déclarent avoir utilisé leur fixe au cours de 6 mois précédant le sondage.
Réduire le matériel superflu, pour plus de concret, cette offre Pure Fibre de B&You va donc à l'essentiel : une Bbox, et c'est tout. Pour autant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi solliciter le boitier TV avec l'offre Fibre + TV de la série client B&You (dès 29,99€/mois).
Comprenant plus de 180 chaines côté TV, elle se limite, à présent, au Wi-Fi 6, et des débits de 1Gb/s (descendant) et 700Mb/s (montant) pour la box incluse. A vous de saisir l'offre correspondant le mieux à votre besoin.
Un service clef en main
L'offre B&You Pure Fibre vous permet de compter sur de nombreux services inclus, parmi lesquels une installation gratuite de la fibre. Vous bénéficiez aussi d'une livraison sans frais de votre Bbox en point relais. Voilà qui est donc utile pour optimiser votre budget à chaque étape de votre souscription.
Autre point phare, l'offre B&You Pure Fibre vous est proposée à seulement 23,99€/mois. En tenant compte du comparateur indépendant proposé par Clubic, cette offre présente donc le meilleur rapport qualité/prix du marché en août 2025.
Qui plus, là où beaucoup de fournisseurs d'accès à Internet augmentent le prix de votre souscription au-delà de vos 12 premiers mois d'abonnement, vous conservez ce tarif l'année suivante. Cerise sur le gâteau, l'offre B&You Pure Fibre est, en plus, sans engagement, ce qui vous permet de la résilier à tout moment.