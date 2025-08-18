L'offre Pure Fibre de B&You vous permet, sous réserve de disposer d'une installation éligible, de compter sur des débits pouvant atteindre 8Gb/s en téléchargement. Autant dire que pour toutes vos activités, qu'il s'agisse d'une usage personnel comme professionnel, la vitesse de croisière est une vraie révolution.

Par exemple, si vous aimez télécharger du contenu volumineux, le temps d'attente en devient considérablement réduit. Cela vous permet, à la veille de votre départ en vacances, de télécharger rapidement vos films préférés depuis votre plateforme de streaming, en quelques minutes seulement. Puis, ensuite, de les visionner hors-connexion depuis votre emplacement de camping.

Sur le plan professionnel, avec également 1 Gb/s en vitesse d'envoi, les échanges de fichiers sont grandement facilités. Oubliez ainsi les longues heures d'attente pour importer un fichier sur le cloud de votre entreprise depuis votre connexion domestique. L'offre B&You Pure Fibre optimise grandement votre temps de travail sur cet aspect.

Vous avez de nombreuses personnes habitant votre foyer avec des usages variés ? Que ce soit pour visionner votre série du moment en 4K, ou encore pour votre ado adepte de jeux en ligne particulièrement exigeants, le doublement de la bande passante permis par le standard Wi-Fi 7 évite le risque d'encombrement. Rappelons également le temps de latence divisé par 100, par rapport au Wi-Fi 6, pour lui offrir les meilleurs temps de réponse et accroitre d'autant plus, ses chances de succès.

Tout le monde y trouve son compte, et, selon la taille de votre lieu de vie, notamment s'il excède 80m², B&You vous permet de tester l'usage d'un répétiteur Wi-Fi 7 sans frais pendant un mois, puis 3€/mois, sans engagement, au besoin.