Mais au fait, pourquoi la dernière Ariane 5 ne décollera pas aujourd'hui ?

Pour les observateurs sur place comme en métropole, c'est une petite déception, mais c'est aussi ce qui fait la réputation de fiabilité d'Ariane 5 : être intransigeants sur la sécurité ! Ce qui ne veut pas dire que le tir va automatiquement bien se passer, mais que dès qu'il y a un doute, il faut intervenir, même si c'est la dernière fois. Les deux satellites Heinrich Hertz (Allemand) et Syracuse 4b (Français) sont en bon état, tout ira bien c'est donc un simple report et non un échec. Il est cependant possible que ce changement de calendrier ait un impact sur les prochaines activités au Centre Spatial Guyanais, comme les tests de mise à feu lors des essais combinés d'Ariane 6 actuellement en cours, ou le décollage d'une fusée Vega prévu fin août. Le secteur des lanceurs européens, qui fait face à une transition difficile et à de gros problèmes de cadence, n'a vraiment pas besoin d'un échec : tous les efforts vont être mis en place pour qu'Ariane 5 ait la fin de carrière qu'elle mérite !