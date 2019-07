Gnotes, une extension de Chrome pour prendre des notes sur des vidéos YouTube

© Alexey Boldin / Shutterstock.com

Une identification intelligente des termes pertinents

Source : lifehacker

Il existe des milliers de vidéosà caractère informatif, à partir desquelles il nous arrive à tous de, sur un sujet ou un autre. Mais entre notes griffonnées sur papier et mémo sur smartphone, il est relativement facile de ne jamais retrouver l'information tant convoitée.est une extension de Google Chrome , qui a pour but de vous aider en créant ces notes en temps réel.À l'inverse d'une application de simple transcription, qui se contenterait de traduire l'entièreté de la vidéo pour vous,vous demandeen question sont importantes pour vous, avant de prendre des notes, uniquement sur les parties concernées donc. À titre d'exemple, il arrive de regarder une vidéo de recette de cuisine de 15 minutes, mais de vouloir garder à l'écrit uniquement le temps de cuisson de la tarte que vous venez d'enfourner :prend ici tout son sens.Cette extension de Chrome utilise lapour créer ses notes. De ce fait, elles ne sont pas toujours parfaites, mais peuvent se rendre utiles ! Les précieuses informations sont retranscrites sous la forme d'un, que vous pourrez par la suite modifier à votre guise. Les notes en question contiennent également unde la vidéo YouTube concernée, unpour savoir à quel instant précis les informations ont été données, ainsi qu'un lien menant directement au moment de la vidéo où la note a été prise, le but étant d'avoir unUne fois mises au propre, les notes conservées pourront être, et partagées avec d'autres utilisateurs, importées sur votre smartphone pour une utilisation simplifiée, etc.n'apparaît pas comme un, ni un outil que vous utiliserez pour chaque vidéo YouTube regardée, mais pour ceux qui utilisent la plateforme de vidéos, l'pourrait bien leur faciliter la vie !