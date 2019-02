Slack pourrait entrer en Bourse

Slack en bourse : du concret après des mois de rumeurs

Il y a moins d'une semaine, annonçait avoir dépassé la barre des 10 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement. On apprend aujourd'hui de CNN que la société a d'ores et déjà commencé à remplir des documents de l'US Securities and Exchange Commission. Ils devraient lui permettre d'sous peu.Lesont tout du secret de polichinelle. Depuis plusieurs mois déjà, la rumeur courait que la plateforme s'activait en vue de signer son entrée en bourse. Des bruits de couloirs corroborés mi-janvier par les informations dévoilées par le Wall Street Journal , qui pointait pour sa part que l'arrivée en bourse de Slack pourrait se faire de la même manière que celle de Spotify l'année dernière.Pour débarquer sur les marchés, Slack opterait en effet pour un DLP (Direct Listing Proccess), une méthodeet les startups. En utilisant cette rampe (non-conventionnelle) d'accès aux marchés, Slack permettrait notamment à ses employés, ainsi qu'aux investisseurs de longue date, de vendre des parts dès les débuts de la firme à Wall Street.Lancée en 2013 à San Francisco, Slack comptait à l'époque parmi les jeunes pousses les plus prometteuses de la Silicon Valley. Après cinq ans d'existence et 1,2 milliards de dollars levés grâce à des investisseurs externes, la société était valorisée en août dernier à hauteur de 7,1 milliards de dollars.