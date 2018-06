Panne Slack : Slack is back ! (MaJ)

Mise à jour du 27/06 à 18h56 :

Slack is up, le compte officiel de la messagerie indique que le problème de connectivité a été identifié et qu'il faut rafraîchir pour rétablir le service. Plus de détails sur l'incident

All workspaces are currently experiencing difficulty connecting to Slack. We appreciate your patience while we look into this. https://t.co/jdzxIeLoWA — Slack Status (@SlackStatus) 27 juin 2018

We're working hard to isolate the issue. Thanks for your patience! https://t.co/jdzxIeLoWA — Slack Status (@SlackStatus) 27 juin 2018

Modifié le 27/06/2018 à 18h57

La communauté d'utilisateurs du service de messagerie instantanée Slack a remonté des problèmes d'accessibilité aujourd'hui sur Twitter. L'information a été confirmée par nos confrères de The Verge dans un post assez succinct cet après midi.Cette panne montre surtout l'importance de l'usage de l'outil et son rôle dans le fonctionnement de structures tant pour les grandes sociétés du CAC 40 que pour les start-up et PME. On imagine aussi que cette panne touche particulièrement la communauté de développeurs, qui l'utilise au quotidien depuis plusieurs années. Le problème n'a pas encore été identifié comme le montre le dernier message du compte Twitter officiel de Slack.