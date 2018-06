Énorme panne chez Visa ce week-end

Certaines transactions complètement bloquées

Modifié le 03/06/2018 à 17h55

Si certains avaient prévu de profiter de ce week-end pour partir quelques jours ou pour aller faire du shopping, on vous laisse imaginer leur surprise lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient dans l'impossibilité d'effectuer la moindre transaction avec leur carte bancaire.Durant pas moins de 5 heures ce week-end, le réseau Visa a rencontré un bug empêchant plusieurs millions d'utilisateurs d'utiliser leur carte bancaire.Bien que d'assez grande ampleur, le souci technique a tout de même épargné quelques utilisateurs de cartes Visa, tandis que d'autres ont été dans l'impossibilité totale d'utiliser leur CB chez certains commerces tels que la chaîne Wetherspoons ou chez l'opérateur ferroviaire anglais GWR.Durant cette période, plusieurs banques ont réagi en rappelant que les transactions via MasterCard fonctionnaient toujours et qu'il était également toujours possible pour les possesseurs de Visa de retirer de l'argent aux guichets automatiques. Une annonce qui n'a pas manqué de créer des files d'attente impressionnantes à certains distributeurs de billets.Cinq heures après l'apparition du problème, tout est revenu à la normale. Visa s'est empressé de s'excuser auprès de ses nombreux clients Européens ayant été affectés par la panne et a également précisé qu'il s'agissait d'une « simple » panne matérielle et non d'une cyberattaque criminelle.