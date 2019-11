WhatsApp pour Windows Phone... c'est fini le 31 décembre

Fin de service pour Windows Phone

Source : NeoWin

Si vous êtes l'un des (rares) utilisateurs de Windows 10 Mobile en cette fin d'année 2019, vous savez peut-être que la dernière « update » du système approche à grands pas (le 10 décembre). Certaines applications ne seront alors plus compatibles avec l'écosystème mobile de Microsoft&nbp;: c'est le cas de WhatsApp.En effet, à compter du 31 décembre 2019, l'application de messagerie ne sera plus disponible sur le Store, et ne devrait plus fonctionner sur les smartphones Windows 10 Mobile. Autant dire que certains résistants vont devoir se résoudre à migrer sur iOS ou Android bientôt.À noter que le 1février prochain, WhatsApp sera également incompatibles avec certaines (très) anciennes versions d'Android et d'iOS, à savoir la version 2.3.7 de l'OS de Google, et iOS 7. Des systèmes d'exploitation mobiles lancés respectivement en 2010 et en 2013.