WhatsApp envisage de renforcer les restrictions concernant le transfert de messages

Dans une optique de lutter contre la propagation de rumeurs et la désinformation, particulièrement de nos jours où tout va très vite, l’application WhatsApp semble sur le point de poursuivre sa politique de renforcement des restrictions au sujet du transfert de messages. Pour rappel, en 2019 l’application de messagerie instantanée mettait déjà en place un système visant à empêcher les utilisateurs de partager des messages vers plus de cinq groupes à la fois, avant de davantage renforcer cette restriction en la limitant ensuite à un seul groupe. Mais, si jusqu’à aujourd'hui, cette politique s’appliquait uniquement aux messages viraux et ceux fréquemment transférés, cela pourrait très bientôt encore évoluer.