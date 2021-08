WhatsApp affirme avoir bloqué les canaux de communication officiels des talibans

Après avoir un temps tâté le terrain, Facebook et son service de messagerie instantanée WhatsApp se sont mis à traquer les comptes appartenant à des talibans. Si ces derniers prétendent utiliser ce service à des fins utiles pour la population, ils n'obtiennent pas gain de cause. Ainsi, comme le révèle le Financial Times, toujours selon les affirmations des talibans, c'est une ligne ouverte pour permettre à la population de poser des questions et signaler des comportements inappropriés commis à l'égard de civils qui a été fermée.

Il reste complexe de vérifier les intentions réelles des talibans avec l'utilisation des groupes WhatsApp, aussi Facebook, et son service de messagerie instantanée donc, ont préféré se plier au droit américain, comme le déclare un porte-parole de WhatsApp à l'AFP : « Nous sommes obligés de nous plier aux lois américaines pour les sanctions. Cela inclut l’interdiction de comptes qui se présentent comme des comptes officiels des talibans ».

Et un porte-parole de Facebook de préciser auprès de la BBC : « Les talibans sont sanctionnés en tant qu'organisation terroriste en vertu de la loi américaine et nous les avons interdits de nos services en vertu de nos politiques sur les organisations dangereuses. Cela signifie que nous supprimons les comptes gérés par ou au nom des talibans et interdisons les éloges, le soutien à leur encontre et leur représentation ».