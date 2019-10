Tinder : les choix effectués dans la série interactive influeront sur le profil de l'utilisateur

Le swipe dont vous êtes le héros

Le twist qui influencera vos matchs

Source : Cnet

Nommée, la série permettra aux utilisateurs, on s'en doute, de swiper vers la droite ou la gauche pour faire leurs choix dans une sorte d'aventure apocalyptico-amoureuse.Vous connaissez sans doute Tinder, la célèbre application de rencontre en ligne. L'intrigue de sa nouvelle série, dont on vous parlait il y a quelques jours et qui a été confirmée dans une bande-annonce le 1octobre, se rapprocherait d'une aventure apocalyptique dont vous êtes le héros. Elle sera disponible dès le 6 octobre à raison d'un épisode tous les dimanches, pendant six semaines.La question principale posée par Tinder à ses utilisateurs dans son nouveau show au format vertical sera simple : «». Sympa., qui met en avant les actrices et acteur Angela Wong Carbone, Shea Gabor et Jordan Christian Hearn, vise un public assez jeune (18 à 25 ans). Budget cinq millions de dollars, avec à la réalisation, Karena Evans, réalisatrice de 23 ans qui a notamment œuvré sur des clips du rappeur Drake. Le scénario, lui, a été écrit par Nicole Delaney () et Brandon Zuck ().La série, qui sera visible uniquement sur l'application de rencontre pour le moment, influencera également vos matchs. Comment ? Tinder n'a pas encore précisé exactement la forme que cela prendra, mais on sait déjà que vos choix durant la série seront affichés sur votre profil Tinder.On peut également imaginer que les personnes « proposées » par l'algorithme de l'application auront fait les mêmes choix que vous. Dans l'attente de la première diffusion, donc.