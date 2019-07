Les autorités chinoises auraient espionné les touristes via une app sur leur smartphone

© Pixabay

Une zone sensible, étroitement surveillée par les autorités

À la recherche du moindre signe de radicalisation

Ces dernières années, latraîne la réputation d'un pays qui surveille les moindres faits et gestes de ses habitants. Les dernières révélations de nos confrères durisquent de renforcer cette mauvaise image. Le quotidien britannique affirme en effet que, dans le but de télécharger desCespeuvent extraire certains contenus utiles au gouvernement, comme. La pratique serait courante dans, frontalière avec de très nombreux pays (Inde, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan, Russie et Mongolie).Les voyageurs provenant du Kirghizstan seraient systématiquement ciblés, le pays étant à. Leagit dans le prolongement de sa politique visant à, qui passe notamment par l'installation de caméras de reconnaissance faciale dans les rues, mais aussi dans les mosquées. Sur place, les habitants sont par exemple obligés de télécharger des logiciels laissant toute liberté aux autorités.Les touristes et journalistes qui transitent par la région ont ainsi dû. Surpris, les visiteurs affirment ne pas avoir été prévenus en amont. Android ou iPhone, chaque smartphone est scruté. Et si l'application serait désinstallée avant la restitution du mobile au touriste, certains l'auraient retrouvée sur leur téléphone, même après le contrôle.Extrémisme islamiste, utilisation d'armes, jeûne pendant le ramadan, littérature du Dalaï Lama, musique de métalleux japonais, manuel d'entraide américain... L'application recherche la moindre information sensible à ses yeux pour, en se basant sur des mots clés. La Chine a dans son viseur les, une minorité musulmane turcophone sous la pression de Pékin, soupçonnée de radicalisation.Il n'empêche que les premières à être touchées par cette surveillance sont les