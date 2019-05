Le propriétaire chinois de Grindr bien décidé à mettre en vente l'appli dès 2020

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

En attendant 2020, la firme fait profil bas

Source : Reuters.

L'administration américaine a-t-elle fait plier un géant chinois ? Reuters rapporte qu'en mars le CFIUS, l'organisation interministérielle chargée d'analyser les acquisitions d'entreprises américaine par des investisseurs étrangers, a demandé à Kunlu de finalement recéderUne acquisition finalisée paren 2018 après deux ans de transaction, mais qui n'avait pas été soumis à l'examen du CFIUS. Si aucun motif « spécifique » n'a été invoqué pour justifier cette inversion d'acquisition, la nature des données récoltées par Grindr sur le territoire américain pourrait avoir officieusement appuyé cette décision.En pleine débâcle avec les géants chinois de la tech, dont Huawei, les Etats-Unis veulent désormais appliquer uneD'autant plus lorsque celles-ci sont d'ordre sensible. Très populaire aux Etats-Unis, Grindr récole par millions des données ayant trait à la géolocalisation et au statut VIH de certains d'entre eux.Des données qui peuvent impliquer «». Deux sénateurs américains, Edward Markey et Richard Blumenthal, avaient déjà enjoint la firme à rendre des comptes sur sa politique de données. Mais Kunlun s'est accordé avec le CFIUS pour ne pas envoyer de données en Chine. En attendant 2020, la firme a décidé de conserver son siège social aux Etats-Unis et d'inclure deux citoyens américains dans son conseil d'administration.