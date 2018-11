Tumblr bouté hors de l'AppStore à cause d'images pédopornographiques

Tumblr bouté hors de l'AppStore (mais bientôt de retour)

Tumblr reconnaît sa faute

Après Telegram il y a quelques mois, c'est aujourd'hui au tour de Tumblr d'être évincé par Apple de son catalogue AppStore.La cause de ce retrait : la présence sur la plateforme de contenus pédopornographiques. Bien sûr, malgré son retrait de l'AppStore, Tumblr reste parfaitement accessible depuis les smartphones déjà dotés de l'application.Evidemment, Tumblr interdit fermement la publication de contenus violents ou à caractère pornographique qui impliquent des mineurs, mais certains semblent avoir bravé les interdits (et les filtres). Selon Tumblr, «».C'est pourtant à cause de la présence de ce type de contenu que l'application a été évincée de l'AppStore. Le groupe Tumblr a reconnu ses fautes, et s'est aussitôt efforcé de supprimer les médias illicites. Aujourd'hui, Tumblr travaille avec Apple pour préparer le retour de l'application, mais il est évident que le groupe (détenu par Oath, comme Yahoo) va devoir renforcer ses normes de sécurité et sera désormais surveillé de très près.Rappelons que Tumblr est un réseau de type microblogging, et permet de publier sept types de billets différents. On peut ainsi y poster du texte, des photos, des citations, des liens, des vidéos ou encore des pistes audio. «» indique d'ailleurs le groupe sur son site web...