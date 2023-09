Top 5 des applications mobiles à tester cette semaine

Après avoir mangé des glaces tout l'été, vous avez envie de vous dépenser un peu ? Pacer est là pour vous aider. Cette appli est à la fois un podomètre et un outil de suivi de santé. On peut enregistrer ses entraînements, connaître son nombre de pas quotidien, préparer un itinéraire, consulter son historique de santé, etc. Pacer met aussi la communauté à l'honneur : on peut partager ses progrès et échanger avec d'autres utilisateurs pour se motiver. Pacer est un service gratuit disponible en version iOS et Android. Notez qu'il existe aussi une version premium qui donne notamment accès à des exercices.