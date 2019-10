Attention à ce (faux) site de remboursement d’impôts qui pirate vos données personnelles

Une subtile imitation

impots.gouv.app

Une arnaque en ligne cible en ce moment les internautes désireux de se connecter au site Impots.Gouv. Ces derniers peuvent en effet arriver sur un faux site, qui propose un (faux) remboursement d'impôt.Le site en question imite à merveille la plateforme officielle, et l'utilisateur peut ainsi être tenté de communiquer en toute confiance ses identifiants personnels, qui seront aussitôt subtilisés.Toutefois, il est possible de repérer le faux site en question, via son URL «», en lieu et place du vrai site «».» indique ainsi le (vrai) site de la direction générale des finances publiques.