Chipgate : de nouvelles preuves de piratage... chez US Telecom cette fois

Un opérateur américain possiblement infecté par une puce espionne

Tous les acteurs concernés démentent ces informations

: nouvel épisode. L'agence, à l'origine de l'affaire, remet le couvert et publie une nouvelle série de révélations sur la possible présence dechinoises dans les connecteurs Ethernet de serveurs d'un opérateur américain.Ces serveurs ont été conçus par, déjà mis en cause dans le précédent article. Cette société américaine se serait fait duper lors de la fabrication de ces composants en Chine, où les autorités locales auraient frauduleusement placé des puces destinées à créer une porte dérobée pour recueillir un grand nombre d'informations sensibles.Ces nouvelles révélations s'appuient sur le témoignage de Yossi Appleboum, expert en sécurité chez l'entreprise Sepio Systems. L'homme a supervisé la vérification de plusieurs grands, dont ceux d'unaméricain dont le nom n'a pas été divulgué. Il a été constaté que des communications inhabituelles avaient lieu sur les serveurs examinés et une analyse minutieuse aurait conduit à la découverte d'une puce cachée dans le port Ethernet du serveur.Pour étayer ses dires, M. Appleboum explique avoir détecté que les côtés duen cause étaient réalisés en métal, et non en plastique comme à l'accoutumée. Cette différence s'expliquerait par le besoin de dissiper la chaleur dégagée par cette supposée puce lors de ses communications.L'expert avance différents documents et rapports pour prouver la véracité de ces informations. Il confirme que Super Micro est victime de son sous-traitant chinois dans cette affaire : «».Super Micro a publié un communiqué niant en bloc cette nouvelle série de révélations. L'entreprise ajoute que Bloomberg "».Les trois principaux opérateurs américains AT&T, Verizon et Sprint ont également déclaré ne pas être informés de la présence de ses serveurs trafiqués.