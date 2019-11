Cyberattaque du CHU de Rouen : les auteurs veulent une rançon

© Pixabay

Les cybercriminels réclament 40 bitcoins

Source : Communiqué de presse

Vendredi 15 novembre, le CHU de Rouen a été victime d'une cyberattaque, prenant la forme d'un ransomware. Les hackers avaient au départ rendu inaccessibles la plupart des applications métiers de l'établissement, et contaminé une partie des postes de travail de ce dernier. Si les experts en cybersécurité de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et les professionnels de la DSI ont permis de relancer l'activité, la situation reste délicate.Pour débloquer les accès informatiques verrouillés à distance, les hackers réclament 40 bitcoins, soit plus de 250 000 euros, si l'on se réfère au derniers cours de la cryptomonnaie.Si le personnel hospitalier a un temps dû affronter des perturbations, les patients peuvent de nouveau être pris en charge, dans des conditions quasi normales. Pour le moment, aucune fuite de données personnelles ou médicales n'a été constatée.En attendant, le CHU de Rouen a annoncé avoir porté plainte contre X auprès du parquet de Paris pour «».