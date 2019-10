Les emails de chantage aux bitcoins sont de retours (et toujours faux)

Les escrocs utilisent des logiciels pour faire croire à un piratage de l'ordinateur



Une tentative de rançon qui vise les néophytes en informatique



C'est la société experte en sécurité informatique BitDefender qui alerte les internautes sur la recrudescence d'une technique d'arnaque appelée "scam". Le principe pour les escrocs est d'envoyer de faux mails prétendument envoyés depuis la propre boite mail de l'utilisateur.Cette pratique connue sous le nom de "spoofing" est bien connue des experts en sécurité. Il suffit pour les auteurs des mails d'utiliser un protocole Telnet ou des logiciels open-source illicites qui permettent de duper le destinataire du courrier.Les messages, rédigés dans un français correct mais aux tournures de phrase surprenantes pour un francophone, expliquent que le pirate a pris le contrôle de la machine et surveille les communications grâce à un cheval de Troie indétectable par les logiciels anti-virus.Les raisons techniques rendant ce virus aussi infaillible restent farfelues pour qui s'y connait un minimum en informatique mais l'abondance de jargon technique peut impressionner les néophytes.Pour supprimer ce soi-disant virus, l'escroc exige une rançon, versée sur son portefeuille Bitcoin. Afin d'extorquer sa victime, il n'hésite pas à lui faire peur en indiquant qu'il dispose d'une vidéo prise par la webcam le montrant en train de consulter des contenus pour adultes sur Internet et qu'il n'hésitera pas à la publier sur les réseaux sociaux et aux contacts présents dans le carnet d'adresses.Normalement ce type de mails est filtré automatiquement par les logiciels les plus utilisés comme Gmail ou Outlook. Néanmoins ces derniers peuvent passer entre les mailles du filet et arriver dans votre boite de réception. Mieux vaut donc rester prudent et ne pas agir de manière impulsive.