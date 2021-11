Devenez complotiste ou fan de chats ? L'Unesco propose de changer d'identité numérique grâce à une extension Chrome

On préfère vous prévenir, télécharger l'extension The Cookie Factory pour Chrome est presque une expérience psychédélique. Dès les premiers instants, l’écran est saturé de GIFs qui apparaissent et disparaissent aussitôt. Vous avez la possibilité de choisir parmi 36 identités dont une petite punk, un chasseur, un fan d’héroic fantasy ou même un millionnaire. Vous pouvez également customiser votre personnalité de toute pièce avec 76 variations.