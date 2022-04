Le crypto wallet ZenGo s'offre une mise à jour, quelles sont les nouveautés ?

ZenGo

ZenGo n’est pas tout à fait un portefeuille crypto, ni vraiment une plateforme d’exchange, mais cette application Android et iOS séduira des utilisateurs amateurs d’un service rapide et sans complication. La sécurité à deux facteurs garantit la protection des fonds, avec un scan de visage qui permet de récupérer ses fonds même en cas de perte ou de vol de portable. On regrette les quelques lenteurs du tiers de paiement.