L’application Signal accepte désormais les donations en crypto-monnaies

Les utilisateurs de la principale application de messagerie axée sur la protection de la vie privée Signal peuvent désormais soutenir le projet avec des crypto-monnaies.

La nouvelle a été annoncée lundi sur Twitter : « En tant qu’organisation à but non lucratif, nous dépendons de votre soutien. Si vous avez patiemment attendu que Signal accepte les dons en crypto-monnaies, vous n’avez plus besoin de retenir votre générosité. »

Tous les dons en crypto-monnaies réalisés sur l’application seront traités par The Giving Block, une plateforme de dons pour les organisations caritatives.

Signal accepte 12 crypto-monnaies, dont le Bitcoin, l’Ether (ETH), le Litecoin (LTC), le Bitcoin cash (BCH), le stablecoin Gemini Dollar (GUSD), le Basic Attention Token (BAT), le Zcash (ZEC) et le Chainlink (LINK).