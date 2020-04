L'ANSSI lance le France Cybersecurity Challenge : si vous avez entre 14 et 25 ans, c'est le moment !

© ANSSI

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a annoncé au début du mois d'avril la tenue prochaine du France Cybersecurity Challegence (FCSC), une compétition intermédiaire qualificative organisée pour les jeunes talents français de la cybersécurité, âgés de 14 à 25 ans. La compétition a pour objectif de permettre la sélection des membres qui représenteront la France lors de l'European Cybersecurity Challenge (ECSC), qui aura lieu du 3 au 7 novembre 2020 à Vienne, en Autriche.Alors que les spécialistes ont encore en mémoire la belle deuxième place décrochée par la France lors de sa première participation à l'European Cybersecurity Challenge en 2018, l' ANSSI veut affûter ses armes pour l'édition 2020 de la compétition informatique européenne.Les jeunes hackers vont participer, du vendredi 24 avril au 4 mai 2020, à une trentaine d'épreuves variées qui feront office de pré-sélections pour l'ECSC : Crypto, Reverse, Pwn, Web, Forensic, Algorithmique, Hardware, Réseau, Android, Machine Learning ou encore Blockchain seront au programme de ces 10 jours de compétition. Les épreuves, élaborées par des experts de l'ANSSI, seront progressivement disponibles durant cette période sur une plateforme en ligne.À l'issue des épreuves, dont les résultats seront annoncés le lundi 11 mai, 30 candidats devraient être retenus pour participer à la finale nationale qui aura lieu, elle, le 26 juin à Paris, toujours organisée par l'ANSSI. «», annonce l'ANSSI, qui dévoilera le classement définitif de la compétition le 7 juillet 2020.Les candidats invités (qui devront être de nationalité française) à participer à cette grande phase de pré-sélection seront répartis au sein de deux catégories : celle des juniors et celle des seniors. La catégorie junior accueillera les hackers en herbe nés 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. La catégorie senior pourra intégrer des informaticiens nés en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999.Avant de s'envoler pour Vienne au mois de novembre, les membres retenus de la Team France se retrouveront à Paris à la fin du mois de septembre, pour un stage d'entraînement.