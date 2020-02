Les clés de sécurité Google Titan débarquent enfin en France (et en Europe)

© Google

Authentification robuste à double facteur

Environ 20 % plus cher qu'aux États-Unis

En octobre dernier, Google dévoilait une nouvelle clé USB-C de sécurité, baptisée Titan . À l'époque, on regrettait de constater que le produit n'était réservé qu'aux États-Unis et qu'aucune date de lancement à l'international n'était avancée.Bonne nouvelle : davantage d'utilisateurs vont pouvoir à présent protéger leurs comptes en ligne. Car la Titan Security Key est dorénavant disponible dans un total de dix pays : les États-Unis donc, mais également la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon.Pour rappel, la clé de sécurité permet une authentification à double facteur renforcée. Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation et avec de nombreuses plateformes, grâce à sa conformité à la norme FIDO, le dispositif se décline en version Bluetooth, USB-A et USB-C. Son utilisation est simple : au moment de s'identifier pour accéder à son compte, l'utilisateur doit connecter la clé à son téléphone, son ordinateur ou sa tablette. Si l'équipement n'est pas détecté, l'accès sera alors refusé, ce qui limite les risques de piratage.Les clés de sécurité Titan sont proposées dès aujourd'hui sur le store de Google . Deux possibilités sont offertes : soit un pack comprenant les clés USB-A et Bluetooth, soit la seule clé USB-C.En revanche, la mauvaise nouvelle se situe au niveau du prix. Si la version groupée est vendue à 55 euros, le dispositif USB-C est disponible au prix de 45 euros. Ce qui représente une augmentation par rapport au tarif américain, qui s'établit à 40 dollars (environ 37 euros).