La SNCF va lancer SNCF Connect, un site et une application réunissant ses services OUI.sncf et Assistant SNCF

Avec la SNCF Connect, votre vie sur les rails et au-delà deviendra bientôt un peu plus simple. SNCF Voyageurs a annoncé, en fin de semaine, le lancement de ce nouveau service 100 % numérique, développé en moins d'un an, prévu dans le courant du mois de janvier 2022. Il remplira aussi bien les fonctions d'achat de billets et d'abonnements qu'il hébergera les offres de covoiturage et autres mobilités. La compagnie ferroviaire mise gros sur ce site, qui sera doublé d'une application mobile.