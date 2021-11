TikTok lance une campagne de sensibilisation contre le cyber-harcèlement

TikTok lance une campagne de sensibilisation aux bons usages du numérique, qui se veut être à la fois ludique et interactive, dans l'optique de combattre toutes les formes de harcèlement et de donner aux citoyens, et surtout aux plus jeunes, les clés pour se protéger du cyber-harcèlement. Pour cela, la plateforme a noué un partenariat avec l'Association e-Enfance, qui opère le 3018, le numéro national gratuit pour les jeunes victimes de violences numériques et leurs parents.