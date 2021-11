Netflix : le tournage de la série Avatar The Last Airbender a débuté, le casting s’agrandit

Malgré le départ de Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, créateurs de la série, suite à des différends créatifs, la version live action d’Avatar : le dernier maître de l’air se concrétise un peu plus. L’adaptation a récemment trouvé son Ozai, le roi tyrannique de la Nation du Feu, en la personne de Daniel Dae Kim, connu pour ses rôles dans Lost et Hawaii Five-O3. Ce mardi 16 novembre 2021, la plateforme SVoD a dévoilé le reste de son casting.