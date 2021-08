Avatar : Netflix dévoile le casting principal de sa série en live action

Malgré la perte de ses premiers showrunners (Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko) il y a un an, suite à des différends créatifs, l'adaptation en série live action de Avatar: The Last Airbender par Netflix avance. Désormais chapeauté par Albert Kim, le show est prêt à dévoiler une partie de son casting.

Ainsi, le jeune Gordon Cormier sera Aang, et il pourra compter sur la présence à ses côtés de Kiawentiio (Beans) en Katara et Ian Ousley (13 Reasons Why) en Sokka. Dallas Liu (Tekken) sera quant à lui dans la peau de Zuko.

Rendez-vous sur Netflix, probablement en 2022 au mieux, pour voir le résultat.