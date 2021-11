Tesla va remplacer les caméras de ses anciens modèles pour les rendre compatibles avec le Full Self Driving

Lors de l'annonce en grande pompe de l'AutoPilot 2.0 en 2016, Elon Musk s'était fendu d'une promesse considérée comme osée à l'époque : tous les véhicules livrés par Tesla seront compatibles avec le futur Full Self Driving. Si le fantasque dirigeant n'avait pas détaillé comment cette prouesse serait rendue possible, nous en savons un peu plus aujourd'hui grâce à nos confrères d'Electrek. Ces derniers nous rapportent que Tesla aurait commencé un programme de rétrofit , visant à équiper les anciens modèles de Tesla de nouvelles caméras permettant de faire fonctionner le mode de conduite autonome .