Volkswagen dévoile son ID.5 : un SUV électrique à l'assaut de la Tesla Model Y ?

Souhaitant profiter de l'attrait européen pour le SUV et le juteux marché de l'électrique en pleine croissance , la Volkswagen ID.5 pourrait bien constituer une rivale pour la Tesla Model Y , le SUV star de la future Gigafactory berlinoise de la firme américaine . Et pour cause, on retrouve plusieurs points de convergence entre les modèles. Le design de l'habitacle, simple et épuré, fait la part belle à l'écran tactile central sur les deux modèles.

Côté autonomie, les versions Performance et Grande Autonomie du Model Y, avec respectivement 480 km et 505 km WLTP annoncés par Tesla, sont à croiser avec les 480 km (version GTX) et 520 km WLTP pour les autres versions de l'ID.5, d'après Volkswagen. La batterie du Model Y, de 75 kWh, est presque similaire à celle de l'ID.5, annoncée à 77 kWh.

Enfin, en matière de prix, la nouvelle Volkswagen devrait avoir un tarif supérieur à la version sportive de l'ID.4 (52 450 euros) selon Caradisiac, ce qui n'est pas si éloigné des prix des versions Grande Autonomie (59 990 euros) et Performance (66 990 euros) de la Tesla Model Y. Et vous, que pensez-vous de la Volkswagen ID.5 ?