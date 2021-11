NW Groupe inaugure une borne de recharge ultrarapide connectée… sur une batterie géante

Avec la station de recharge IE Charge de NW Group, il est possible de connecter simultanément jusqu’à quatre véhicules électriques. La puissance maximale pour les véhicules compatibles est de 320 kW. Il est ainsi possible de récupérer environ 150 km d’autonomie en seulement 5 minutes de charge. Une telle puissance permet de charger rapidement les meilleures voitures électriques disponibles, mais aussi les camions et les bus électriques.