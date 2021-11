Facebook Messenger et Instagram ont de nouveaux effets et jeux pour les appels de groupe

Facebook Messenger accueille encore une nouvelle fonctionnalité. L’application de messagerie instantanée a ajouté ce vendredi 22 octobre 2021 des effets en réalité augmentée pour rendre les appels vidéo « plus immersifs et amusants afin de se connecter avec ses amis et sa famille », explique l’entreprise de Mark Zuckerberg dans un billet de blog.